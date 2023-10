Beckhamovci prehovorili o ŤAŽKEJ minulosti: Bola v tom MILENKA a o vzťah museli bojovať!

Galéria (26)

V novom dokumente z réžie Netflixu rodina Beckhamovcov otvorila trinástu komnatu, ku ktorej sa manželia nevyjadrovali. Skúškou manželstva si prešli aj Victoria s Davidom, ktorý podľa dostupných informácií mal mať štvormesačný pomer so svojou asistentkou Rebeccou Loos.

David a Victoria Beckhamovci Zdroj: Northfoto

Všetko sa to dialo v roku 2003, keď futbalista podpísal zmluvu s klubom Real Madrid a manželka zostala doma pri dvoch synoch. Podľa jeho slov sa každý deň cítil fyzicky zle a snažil sa o záchranu manželstva. Posledná dýka do rakvy bolo Rebeccino prehlásenie pre televíziu Sky, v ktorom hovorila, aký je David úžasný milenec. On to však poprel s tým, že je šťastne ženatý.