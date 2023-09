Barbora Brezová: Aká bola jej PRVÁ kabelka a aká posledná?

Galéria (11)

„Moja prvá kabelka bola crossbody, značku si naozaj nepamätám. Odjakživa som so sebou všade vláčila knihy, a preto som hľadala takú, kde by sa všetky zmestili. Dodnes ma zaujíma najmä praktickosť kabelky a aby sa mi do nej vošlo všetko, čo potrebujem. Rada podporujem aj originálnu slovenskú tvorbu, no v šatníku ukrývam aj zopár pokladov od značiek ako YSL, Louis Vuitton či Chanel. Tie skôr beriem ako investíciu. Keď sa na každú jednu pozriem, presne viem, kde som ju kúpila a aké pocity som mala, keď som ju po prvýkrát držala v ruke.

MUDr. Barbora Brezová, plastická chirurgička. Zdroj: archív BB