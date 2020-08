Bagárová sa vyznala zo svojich mamičkovských obáv: Z tohoto mala po pôrode najväčší strach!

Galéria (30)

27. máj sa pre Bagárovú stal najkrajším dňom v živote. Stala sa matkou malej Ruminky. "Nič viac neexistuje, najkrajší pocit na svete. Moja rodina, moje lásky. Ďakujem ti, Pane Bože, za najkrajší dar," napísala vtedy Monika na Instagrame.

VIAC FOTIEK V GALÉRII. Zdroj: Instagram/@bagarovamonika

Život speváčky sa po pôrode totálne otočil. Práca išla bokom, Monika všetok svoj čas venuje svojmu drobnému pokladu. Aj napriek vyčerpaniu a obavám z nepoznaného žiari šťastím! Prečítajte si, ako zhodnotila prvú fázu jej života s dieťatkom:

"Šestonedelie za nami, to bola fuška! Plač, neistota, strach z toho, že nezvládnem k Ruminke v noci vstávať, je preč. Už sa poznáme...," napísala Monika na Instagrame a dodala, že nedostatok spánku ju už netrápi. "Dokonca už nie som ani taká unavená. Máme režim. Neexistuje nič, čo by sme my ženy nezvládli! Vždy som vedela, že najdôležitejšie v živote je zdravie a teraz si to uvedomujem ešte omnoho viac. Čo viac si môže mama priať než zdravé spokojné dieťatko?"

POZRITE SI GALÉRIU.