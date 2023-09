BABKA Erika! Barkolová je z malinkého VNÚČIKA unesená: Fakt ho zobrala aj TAM?

Galéria (45)

Prvé vnúča, chlapčeka, ktorý dostal meno Oliver Patrik, jej porodila mladšia dcéra Alexandra. Ako moderátorka krátko po jeho príchode na svet zverila Šarmu , novej životnej role sa neobávala. "Zžila som sa s tou predstavou okamžite a neskutočne sa tešíme,“ povedala Erika, ktorá sa sama stala mamou už ako 20-ročná. "U nás boli vždy mladé mamy a mladé babky, takže v podstate je to dedičné. Môžem byť iba rada, že vládzem a že môžem pomôcť svojej dcére a že si to všetko zažijem ešte vo veku, keď by som mohla mať teoreticky aj ja ešte svoje vlastné dieťa,“ porozprávala.

Erika Barkolová Zdroj: instagram/barkolova_erika