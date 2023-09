Aneta Parišková po boji so zákernou chorobou ŠOKOVALA: Rakovina je BOŽÍ DAR!

Galéria (45)

Diagnostikovali jej totiž rakovinu, konkrétne Non-Hodgkinov lymfóm, ktorý mala pri srdci a pľúcach. Sympatická moderátorka absolvovala náročné chemoterapie a imunoterapie. V boji so zákernou chorobou tiež prišla o vlasy. A hoci si napokon z úst lekárov vypočula dobré správy, pre Topky.sk teraz povedala, že ešte stále nemá vyhraté. "Momentálne sú to presne tri roky, odkedy som absolvovala liečbu. A takže som v remisii a šampanské môžem otvárať tak možno najskôr päť rokov po liečbe, ale v každom prípade, užívam si každý deň a teším sa z každého nového rána, zo všetkého, čo prežívam,” vysvetlila. Parišková si počas náročnej liečby, ktorú sprevádzali rôzne problémy a tiež veľké bolesti, úpenlivo želala opäť normálne žiť.

Po liečbe rakoviny je moderátorka v remisii. Zdroj: Archív NMH