Alagič verzus Mirgová: Obe krásky predviedli nové účesy: Ktorej to pristane viac?

Galéria (23)

Jedna krajšia ako druhá - naše slovenské krásky počas karantény poriadne opekneli! Príkladom sú napríklad Jasmina Alagič, ktorej spokojnosť so životom a šťastie priam srší z očí, či Dominika Mirgová, ktorej z očí ide niečo úplne iné - sexepíl, sebavedomie a zvodnosť. Dôkazom sú nedávno zverejnené fotky oboch známych tvárí, ktoré doplnili trefné, no pomerne netradičné účesy. U Dominiky sme zvyknuté na rovné dlhočizné vlasy, u Jasminy zasa voľne prehodené vlasy bez väčšieho zásahu kaderníka. Teraz sa naskytla situácia, v ktorej máme na jednej strane hravú Jasminu s dvomi školáckymi copmi a takmer bez mejkapu, na druhej strane elegantnú Dominiku s jemnými vlnami a dokonalým mejkapom. Obe sú krásne a nevieme sa rozhodnúť, ktorej to pristane viac. A čo vy, máte v tom jasno?