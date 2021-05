Ako Angelina Jolie, reagujú fanúšikovia na nové fotky Karin Haydu!

Galéria (66)

Akoby zastavila čas! Herečka Karin Haydu sa o svoj zovňajšok vzorne stará - a že jej snaha prináša ovocie, dokazuje všade, kde sa objaví. Nie je to však iba správna starostlivosť, herečke príroda nadelila skutočne veľa krásneho.

Keď navyše svoju krásu podčiarkne dokonalým mejkapom (a svoje sexi krivky zahalí do policajnej uniformy), vznikle hviezdny, priam hollywoodsky look! "Ako Angelina Jolie," reagujú fanúšikovia na "novú Karin" na Instagrame, alebo: "To by boli policajtky, radosť platiť pokutu," ... "Keby ste išli takto oblečená po Blave, spôsobili by ste dopravnú zápchu, takúto krásku ešte nevideli." FOTKY Karin Haydu v policajnej uniforme uvidíte v GALÉRII.