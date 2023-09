Agáta po rozchode RAPÍDNE schudla: Takmer žiadne jedlo a váži len...

Galéria (65)

Bývalá modelka Agáta Hanychová po rozchode s Jaromírom Soukupom drasticky chudne. Hoci na jej postavu všetci okolo nej spievajú ódy, ona stále nie je spokojná. Vo svojom živom vysielaní na Instagrame priznala, že celý deň nič neje a v noci zaútočí na chladničku, píše eXtra.cz. „Ja som zase celý deň nič nejedla. V noci ma prepadol hlad a normálne som si išla dať starú žemľu s vysočinou a bola božská,“ pochválila sa v živom vysielaní na sociálnej sieti svojim "dievčatkám". Verní sledujúci ju však zahrnuli komplimentmi na jej postavu a zhodli sa, že Hanychová už naozaj chudnúť nepotrebuje, píše Nový Čas pre Ženy.

Agáta Hanychová,Mia Prachařová Zdroj: Instagram Agáta Hanychová