Agáta Hanychová na pokraji zrútenia: Nebude SVADBA ani ďalšie DIEŤA!

Ešte pred jej príchodom na svet šéf TV Barrandov odpovedal na otázku, aké bude mať priezvisko. "Rozárka bude Soukupová a Agáta bude tiež Soukupová,“ vyjadril sa pre Super.cz . Špekulácií ohľadom jeho svadby s moderátorkou už bolo mnoho, minulý týždeň ich vyvolali oni sami, keď na tému svadby žartovali a niektorí im už dokonca začali gratulovať.

Ako si všimol Extra.cz , teraz nastal zvrat a Agáta v živom prenose fámy o sobáši rázne zatrhla. "Chcem sa vrátiť k hystérii o svadbe, ktorú som údajne mala minulý víkend. Vôbec neviem, kto, kedy, kde na to prišiel. Ale žiadnu svadbu som nemala. Žiadna svadba nebola a ani nie je v pláne,“ prekvapila svojich fanúšikov. Agáta však momentálne zavrhla nie len sobáš, ale aj ďalšieho potomka.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Hoci po pôrode rozprávala, že určite ďalšie deti chce, teraz je všetko inak. Hanychová má okrem 2,5-mesačnej Rozárky aj dcéru Miu (5) a syna Kryšpína (11). Ako sama priznala, mať tri deti je náročné a "padá na hubu“. Len pred pár týždňami so slzami v očiach priznala, že prišla o mlieko. "Je to pre každú matku stresujúce, každá matka je z toho hotová, takže aj ja. Snažila som sa dojčiť všade. Neviem, či je to vekom alebo troma deťmi a tým, že je toho na mňa fakt veľa. Viem, že veľa matiek má tri deti, ale ja do toho ešte pracujem. A tak som o to mlieko prišla,“ smútila.