S Adelou o bábätko prišli: Modrovský prehovoril o ich rozchode aj túžbe po dieťati

Na ceste bol dokonca ich spoločný potomok, Adela však o bábätko prišla. "Vtedy som aj pomerne rýchlo otehotnela, no aj rýchlo potratila,'' spomínala na toto obdobie moderátorka v rozhovore pre Evitu . "Bol to pre mňa trochu šok, netušila som, že každé druhé tehotenstvo sa končí potratom. Za celú túto skúsenosť som však bola v konečnom dôsledku vďačná aj preto, že som dieťa čakala s partnerom, s ktorým som napokon ani nebola.“

Modrovský a Adela sa rozišli v roku 2016 a mala to byť práve moderátorka, kto vzťah ukončil. Tanečník teraz pre Nový Čas porozprával, ako krach vzťahu znášal. "Bral som to ako súčasť života, tak to proste dopadlo. Samozrejme, človeka to trápi nejaké obdobie, ale zároveň si hovorí, že všetko je asi tak, ako má byť. S Adelkou máme veľmi dobrý vzťah, aj si napíšeme, rovnako aj s Viktorom. Však aj počas Let´s Dance sme sa stretávali pravidelne, takže musím povedať, že sa teším, že je to naozaj bezkonfliktné a milé, bez nejakej pachuti,“ tvrdí.

Tanečník Peter Modrovský Zdroj: Martin Domok

Vinczeovej je podľa svojich slov vďačný. "Ukázala mi nový rozmer. Zviedla ma z cesty voľnomyšlienkarstva k väčšej disciplíne,“ porozprával Modrovský s tým, že sa vďaka moderátorke stal zodpovednejším. "Začal som si platiť sociálku a zdravotku. (smiech) Teraz som zodpovedný aj za iných. Robím rôzne projekty, aj medzinárodné, a všetky veľmi dobre fungujú. To je naozaj veľká zodpovednosť mať stopäťdesiat detí niekde na pobyte,“ hovorí majiteľ tanečnej školy. Zatiaľ čo jeho expartnerka Adela sa rok po rozchode vydala a neskôr vďaka adopcii stala mamou, jemu zatiaľ svadobné zvony nezazvonili a nemá ani vlastného potomka.