62-ročná Madonna zverejnila desivé fotky: Plastika a drogy, to si TY, reagujú fanúšikovia

Madonna sa niekoľko desaťročí hrdila titulom Kráľovná popu. Ten jej už nejaký čas síce nepatrí, no napriek tomu neprestáva šokovať!

Svoje 62. narodeniny oslávila na Jamaice obklopená miestnymi mužmi. Na výlet zobrala aj svojho o 36 rokov mladšieho frajera Ahlamalika Williamsa a o všetkom poctivo informovala na sociálnej sieti. (POZRITE SI FOTKY)

Fanúšikovia však tentokrát krútili hlavami nad niečím iným, ako nad speváčkiným správaním. Ich pozornosti neušiel Madonnin výzor, ktorý sa mení doslova na počkanie. "Botox+ drogy. To si ty," alebo: "Neskutočné! Čo sa stalo s tvojimi perami?", "Prestaň už s tými plastikami!" Jeden z fanúšikov dokonca v Madonne vidí plastikami znetvorenú herečku Faye Dunaway. (GALÉRIA)

Povieme len toľko. Keď sa žena nebojí byť aj vo vyššom veku extravagantná, je to obdivuhodné a pre mužov rozhodne príťažlivé. Ak však nerobí nič iné, len vynakladá všetky možné prostriedky a čas na to, aby aj po 60-ke zaujala, je to prinajmenšom otravné. Nedá sa ukázať prstom na niekoho konkrétneho, kto tento štýl medzi zrelé ženy zasial, len sa zamýšľame, ako sa mohlo stať, že dnes húfy žien robia zo seba dobrovoľne ...?!