Poznáte závislosť od dopamínu? Pozor, aj veľa radosti môže uškodiť!

Možno sa to tak nezdá, ale v podstate si žijeme dobre. Ktorá generácia mala toľko príležitostí odmeňovať sa na dennej báze, dopriať si aspoň malé potešenia počas dňa, cestovať kamkoľvek sa nám žiada, skrátka sa zaplavovať pocitmi šťastia kedykoľvek na to máme príležitosť? A čím viac sa odmeňujeme a potešujeme, tým viac dopamínu sa nám vyplaví do mozgu. Dopamín je hormón dobrej nálady – alebo aj neurotransmiter – a podporuje reguláciu odmeňovania v mozgu. Uvoľňuje sa, keď si pochutnávame na dobrom jedle, keď máme sex, po cvičení aj pri nakupovaní, ale napríklad aj vtedy, keď máme úspešné sociál­ne interakcie. Vďaka nemu sa cítime skvele, sme motivovaní a máme chuť v príjemných aktivitách pokračovať. Lenže aj dopamínom sa môžeme jedného dňa presýtiť. Honba za dopamínom sa tak trochu podobá iným závislostiam a posúva sa do rovnice čím viac potešenia vyhľadávame, tým viac ho potrebujeme. Je na tom niečo zlé? Nie a pokojne si svoje slasti doprajte. Ale aj tu platí – všetko s mierou.



V rovnováhe

Hoci by sme najradšej prežívali nepretržité záplavy šťastia, náš mozog si to zariadil inak a tak trochu s nami vybabral. Obranné mechanizmy v ňom nás totiž tlačia do rovnováhy, čo v praxi znamená, že po dávke potešenia často prichádzajú nepríjemné pocity. Mnohé z nich možno aj poznáte, ale sú tak dobre známe, že si ich vlastne ani neuvedomujete. Aká fantastická zmrzlina, povieme si, no skôr než dojeme zvyšky kornútika, už prichádzajú výčitky svedomia, že ste pre ňu porušili diétu a koľko vlastne tá zmrzlina v prepočte znamená odbehaných kilometrov. Aby sme nepríjemné myšlienky zahnali, rýchlo si nájdeme niečo, čo nám vylepší náladu – napríklad si kúpime chutné letné šaty, a navyše boli v zľave. Fakt sme ich potrebovali? Veď šetríme na dovolenkový budget. Tak si aspoň prejdeme nové reelska. A po polhodine bezduchého scrollovania konštatujeme, že to bol zabitý čas, ktorý sme mohli využiť ešte lepšie. Napriek tomu sa k sociálnym sieťam o pár minút vrátime, pretože náš mozog si dopamín jednoducho sám vypýta. Podľa psychiatričky Anny Lembke, ktorá sa na Stanfordskej univerzite špecializuje na závislosti, má naša honba za dopamínom významný vplyv na duševné zdravie.

Aj priveľa dopamínu škodí. Zdroj: Shutterstock

„Žijeme v dobe bezprecedentného prístupu k vysokoodmeňovaným stimulom, ktoré majú enormný obsah dopamínu: drogy, jedlo, správy, hazardné hry, nakupovanie, hry na smartfóne, sexting, Facebook, Instagram, YouTube, tweeting. Smartfón nám dodáva digitálny dopamín 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetci sme sa tak stali zraniteľnými voči nutkavej nadmernej spotrebe. Deficit dopamínu, ktorý môže vyplynúť z extrémov všetkých foriem závislosti, môže viesť k pocitom depresie a úzkosti,“ vysvetľuje vo svojom bestselleri Dopamine Nation. Prečo teda neúnavné hľadanie rozkoše vedie v konečnom dôsledku k duševnej bolesti? Neurovedci prišli na to, že tie isté oblasti mozgu, ktoré spracúvajú potešenie, spracúvajú aj bolesť, no a potešenie a bolesť musia fungovať v rovnováhe. Podľa doktorky Lembke presýtenosť dopamínom tak síce najskôr zaplaví náš mozog šťastím, no hneď ako dopamín vyprchá, cítime sa ešte horšie ako predtým. Mimochodom, vedeli ste, že čokoláda zvyšuje dopamín nad základnú hodnotu o 50 percent? Ak si s partnerom zašpásujete, dopamín sa zvýši o 100 percent, cigareta pre fajčiara znamená o 150 percent zvýšenú hodnotu dopamínu. V prípade závislosti od drog sa čísla pohybujú v tisícových hodnotách.