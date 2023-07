Zabúdate počas horúcich dní piť? WaterTok premení obyčajnú vodu na zábavné pitie!

Počas horúčav by sme mali zvýšiť prísun tekutín, ale realita býva taká, že väčšinou zabúdame napiť sa a pijeme až vtedy, keď sme smädní. To je však už neskoro, vodu by sme mali telu dodávať pravidelne v malých dávkach. Dostatočný pitný režim zlepšuje trávenie, krvný obeh, pleť, náladu a dodáva aj energiu. Dostať do seba dva až tri litre vody (podľa toho, koľko vážite a aká je vaša fyzická námaha), nemusí byť až také ťažké. Stačí poznať zopár správnych trikov. Počuli ste už o WaterToku-u? Tento trend má veľa stúpencov a nejde o nič iné, ako urobiť z obyčajnej vody zábavné pitie.

Obyčajná voda chutí lepšie, ak do nej pridáte ovocie. Zdroj: iStockphoto

Prísady podľa chuti

Ochutená voda sa nám ľahšie pije ako obyčajná čistá. Neznamená to však, aby ste si do vody pridali sirup plný cukru alebo umelých sladidiel. Keď ochutiť tak čerstvým ovocím alebo zeleninou. Ideálne sú jahody, maliny, plátky pomaranča, citrónu, limetky, uhorky alebo lístky mäty. Takto upravenú vodu potom nalejte do dizajnovej fľašky. Práve ste nudnú fľašu s vodou premenili na horúci trend horúceho leta. Ideálna je nepriehľadná fľaša, kedy nevidíte, koľko vody vám ešte zostáva a nič vás tak neodrádza od toho, aby ste si odpili.