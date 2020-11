Veštkyňa odhalila HOROSKOP na NOVEMBER pre všetky znamenia: Tomu sa hovorí nálož!

Zdroj: shutterstock

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Mesiac, Bocian, Líška. Za intrigy na pracovisku si čiastočne môžete sama. Ak sa vystatujete a pohŕdate prácou druhých, nemôžete sa diviť, že nie ste v kolektíve obľúbená. Neznamená to, že máte poľaviť a nerobiť svoju prácu precízne ako doteraz. Len sa trochu kroťte v chválenkárstve. Súkromie bude orientované viac na rodinu než len na partnerstvo. Mali by ste si naplánovať pravidelnejšie stretnutia a dávať najavo svoj záujem o príbuzných. Fungovanie v rodine sa do konca roka výrazne zlepší.