Veľký horoskop na október: Leva čakajú klebety, Býk sa musí...

Prvý jesenný mesiac sa nezadržateľne blíži a s ním aj nové situácie, s ktorými sa musíme vyrovnať. Ako na tom budete s kariérou, so vzťahmi a s rodinnými životom?

Baran

21.03. - 20.04.

KRÍŽ, DOM, PARK

Krízové situácie na pracovisku zvládnete tak dobre, že si upevníte autoritu aj popularitu. Ak niekto z kolegov neustále opakuje ten istý problém, nebojte sa reagovať ráznejšie. Potrebujete dodržiavať svoje vnútorné hranice na to, aby to vo vás nevrelo. Platí to aj v súkromí, ktoré bude počas októbra bohaté na spoločenské udalosti a aktivity. Stretnutia absolvujte aj bez partnera, ak nebude mať chuť pridať sa. Práve v tom sa vyhraníte a necháte sa ovplyvniť jeho chuťou či názorom.