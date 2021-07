VEĽKÝ AUGUSTOVÝ HOROSKOP: Pozor! Čaká vás mesiac plný osobných zmien

Rak Zdroj: Shutterstock.com

Rak 22. 6. – 22. 7.

Kytica, Hora, Dáma. Prekonáte samy seba a budete na seba mimoriadne hrdé. August vám dodá zvláštny druh sebavedomia, vďaka ktorému sa dokážete postaviť za seba aj v situáciách, v ktorých ste sa doteraz radšej držali v úzadí. Ak by ste aj niečo stratili, zrazu vám to bude jedno. Budete totiž vedieť, že to za to nestálo. Najpravdepodobnejšie sú takéto zmeny v oblasti kariéry, súkromie by malo ostať pomerne harmonické, ale aj tu sa prejavíte dominantnejšie, než je partner zvyknutý. Keby to prinieslo drobné konflikty, nebojte sa vypovedať všetko, keď už ste raz začali.