Veci sa skomplikujú: Veštkyňa otvorene o udalostiach v SEPTEMBRI

Zdroj: shutterstock

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Jazdec, Vtáky, Hviezdy. Vzdelanie či osobný rozvoj, na ktorom ste poctivo pracovali, začne ukazovať svoje ovocie. Jeseň bude u vás plná zmien, ktoré budú vychádzať z vášho hlbokého vnútorného presvedčenia. Okolie môže mať chvíľu problém preladiť sa na vašu novú vlnovú dĺžku, no nenechajte sa odradiť. Stojte si za svojimi nápadmi v práci či názormi doma. Môžu síce viesť k dočasným konfliktom, no všetky vzťahy, ktoré to zasiahne, sa vďaka tomu vo finále zlepšia. Pracovne je tu koncom mesiaca šanca posunúť sa na inú, dokonca vyššiu pozíciu.