Unikátna hudobná spolupráca: Tomáš Maštalír v duete s Tinou!

Jedno ráno sa prihnal vietor a do sveta nás navždy rozfúkal. Spieva sa v refréne titulnej piesne filmu Známi Neznámi, ktorú naspieval herec Tomáš Maštalír so speváčkou Tinou. Autorom hudby i textu je Martin „Fefe“ Žúži, ktorý prvýkrát vo svojej kariére zložil skladbu pre niekoho iného ako pre skupinu Hex.

Zvoliť správnu titulnú pieseň k celovečernému filmu, ktorá dokonale podtrhne a znásobí jeho atmosféru a zároveň priláka aj ľudí do kina, je náročná disciplína. Producentka snímku Známi Neznámi, Wanda Adamík Hrycová, vie o tom svoje. Chvíľami to totiž vyzeralo, že jej nový film bude tentokrát bez titulnej pesničky.

„Od momentu ako sme natočili film, sme špekulovali nad jeho titulnou piesňou. Preberali sme všetkých slovenských i českých interpretov. Ženy, mužov, všetky alternatívy, ale nič sa nám do filmu nehodilo. Boli sme totálne zúfalí. V jednu chvíľu som si pomyslela, že nám titulný song asi nie je súdený. Ale potom som stretla Fefeho, ktorý mi počas jednej oslavy cez mobilný telefón pustil ním naspievané demo novej piesne, ktorú zložil cez koronu a ja som okamžite vedela, že to je ona – titulná skladba, ktorú hľadáme,“ prezradila príbeh skladby Wanda Adamík Hrycová.

„Pôvodne to mala byť pieseň pre Hex, ale Wande sa tak veľmi páčila, že sme sa dohodli, že jej ju prenechám do jej nového filmu. Mala však jednu podmienku. Aj keď je veľká fanúšička Hexu, chcela, aby skladbu naspieval niekto iný. Niekto s hlbokým hlasom. Zobral som si pár dní na rozmyslenie a nakoniec som súhlasil. Zároveň sme sa dohodli, že ako autor piesne budem pri jej celom nahrávaní a celú si ju aj vyprodukujem. Z výsledku som nadšený, ďakujem Wande a všetkým zúčastneným, sú to skvelí umelci. Želám filmu úspech a verím, že sa pesnička bude ľuďom páčiť,“ teší sa zo spolupráce autor titulnej piesne Martin „Fefe“ Žúži.

Wanda Adamík Hrycová je známa svojou kreativitou a citom pre výber interpretov titulných skladieb. Pri filme Čiara sa jej podarilo spojiť IMT Smile s Ondrejom Kandráčom, pri seriáli Slovania zase Janu Kirschner so Štefanom Štecom a tentokrát dala dohromady herca Tomáša Maštalíra so speváčkou Tinou. Nebolo to však jednoduché.

„Od začiatku sme vedeli, že chceme hlboký mužský hlas, ktorý má v sebe emóciu a drámu. Jednoducho sme chceli hlas ošľahaný vetrom a takých hlasov nie je veľa. Osloviť Tomáša, ktorý vo filme hrá hlavnú rolu, bol môj nápad. Keď som mu volala, povedala som mu, že sa ho idem spýtať niečo, na čo nechcem, aby mi hneď odpovedal, lebo som predpokladala, že by mi povedal nie. Následne bol 30 sekúnd ticho a po 30 sekundách sa ma spýtal, prečo si myslím, že vie spievať. Na čo som mu odvetila, že si to nemyslím, ja viem, že spievať vie. Už prvotné demo s jeho hlasom bolo skvelé. Som veľmi rada, že sa nám podarilo spojiť Tomáša s Tinou. Vďaka ich hlbokým hlasom a Fefemu má pieseň úžasnú atmosféru,“ teší sa z titulnej piesne producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.

„Prvýkrát sme sa s Tinou stretli osobne až pri nakrúcaní videoklipu, lebo pieseň sme nahrávali každý sám. Tina bola ako ryba vo vode. Absolútny a ostrieľaný profesionál. Bolo vidieť, že tieto veci sú pre ňu prirodzené. Avšak pre mňa to bola opäť nová skúsenosť. Ako nováčik som sa ocitol v priestore, v ktorom sa Tina cíti ako doma. Nezostávalo mi nič iné len zraziť opätky a snažiť sa s ňou udržať krok,“ priblížil nahrávanie videoklipu Tomáš Maštalír. Zdroj: Matúš Havelka & Katarína Haršányová

„Wandina ponuka ma riadne zaskočila. Spočiatku mi prišla až absurdná. Bol som z jej slov v šoku. Môj mozog to nejako nechcel prijať. Cítil som sa ako tenista, ktorého sa z ničoho nič opýtajú, či by si nechcel ísť zahrať hokejový zápas. Po Wandinom telefonáte som si zobral deň na premyslenie. Na druhý deň sme sa dohodli, že nahráme demo a potom sa uvidí. Lenže po prvom deme si to Wanda už vôbec nechcela dať vyhovoriť a tak sme to doklepli až dokonca,“ prezradil Tomáš Maštalír.

Pieseň Jedno ráno sa nahrávala na viac etáp na trati Bratislava - Praha. Okrem Fefeho, ktorý pieseň produkoval, ju hudobne supervízoval Michal Novinski a Jan P. Muchow. Obaja sú niekoľkonásobní držitelia ocenenia Český lev i mnohých iných cien za filmovú hudbu. Videoklip k piesni sa nakrúcal v Bratislave pod režisérskou taktovkou Vlada Kriška.

„Na spoluprácu s Tomášom som sa veľmi tešila, lebo ho roky vnímam ako sympatického a talentovaného herca. Má určite mnoho predností, ale jedna z najvýraznejších, ktoré môžem ako nezávislý pozorovateľ vnímať, je tá, že má neopísateľnú charizmu v hlase. To je častokrát väčšia výhoda ako mať nekonečný rozsah. Myslím, že ak by nahral jedno EP, s prehľadom si ho kúpim, lebo jeho hlas je balzam. Má charizmu, šarm a to sa nedá kúpiť, ani natrénovať,“ opísala spoluprácu s Maštalírom speváčka Tina. Zdroj: Matúš Havelka & Katarína Haršányová

Film Známi Neznámi, ktorý režírovala Zuzana Marianková, je adaptáciou svetoznámej predlohy filmu Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) režiséra Paola Genovesa. Slovenskú adaptáciu scenára pripravil Petr Jarchovský – český scenárista filmov Pelíšky, Želary, Kráska v nesnázích, Občiansky preukaz, Učiteľka a režisérka filmu Zuzana Marianková. Producentom filmu je Wanda Adamík Hrycová a koproducentmi sú Petra Polnišová a Juraj Brocko.

Distribučná premiéra filmu sa uskutoční 5. augusta. Diváci sa môžu tešiť na skvelé herecké výkony Tomáša Maštalíra, Petry Polnišovej, Táni Pauhofovej, Kláry Issovej, Anny Kadeřávkovej, Sväťa Malachovského, Martina Hofmanna a Tomáša Měcháčka.