Tri cviky pre ploché bruško, ktoré zvládnete aj doma pred telkou

Mať krásne ploché brucho nie je žiaden nereálny cieľ, ktorého sa vzdáte ešte skôr, než na ňom začnete skutočne pracovať. Bruško je problematická partia väčšiny žien a ak ho chcete mať naozaj výstavné, treba skombinovať to najdôležitejšie: správne cvičenie a vhodnú stravu. S krémešmi, kolou a zmrzlinami sa k nemu nedopracujete, to vám garantujeme. Dobrou správou však je, že sme zozbierali tie najúčinnejšie a najlepšie tipy pre sexi bruško. Takže, pripraviť sa, pozooor a makáme.



Bez diéty to nejde

Veď to poznáte, keď si dáte na obed sviečkovú, cítite sa ako v piatom mesiaci, a niekedy tak dokonca aj trochu vyzeráte. Pekné brucho si však vyžaduje istú dávku sebazaprenia. Zabudnite na polotovary, sladené nápoje, údeniny, smotanu, šľahačku, maslo, paštéty, kečup, tvrdý alkohol, biely cukor a bielu múku. Koláčiky, cestoviny, slané čipsy, chlieb a hotové omáčky by ste tiež mali vylúčiť. Tajomstvom je pravidelná strava a malé porcie. Doma by vám nemal chýbať kvalitný olivový olej a oleje z orechov a semien, špaldová múka, agávový sirup, rôzne druhy semienok a orechov, špaldové pečivo, jemné ovsené vločky, a najmä čerstvé a mrazené ovocie a zelenina rôzneho druhu. Tiež je dôležité rozdeliť celodenný príjem potravín na päť až šesť malých porcií. Na raňajky sú ideálne zdravé sacharidy, ako napríklad vločky či celozrnné pečivo, na desiatu si dajte kvalitný biely jogurt s čerstvým ovocím, prípadne proteínový nápoj, na obed zasa diétne mäso či rybu so zeleninou. Nech sa deje, čo sa deje, rozhodne neignorujte olovrant - syr cottage, zeleninu, či tuniaka. A na večeru sú vhodné bielkoviny - omeleta, ryby, kurča, šaláty, tvaroh, feta či mozarella. Chlebíky, cestoviny, pizza, palacinky a fastfood sú však tabu.

Brušákmi sa nechudne

Brušné svaly treba precvičovať precízne - radšej spravte menej cvikov, ale dôsledne, ako sto brušákov halabala. Najlepšie zaberajú cviky na priame brušné svalstvo, preto nepreháňajte cvičenie takzvaných bočákov. Faldíky na bokoch vám nezmiznú vytrvalým cvičením bokov! Brušné svaly zapájame komplexne takmer pri všetkých cvikoch na brucho, preto si tréning zjednodušte a sústreďte sa najmä na precítenie a správnu techniku. Dôležité je naučiť sa brušné svaly cítiť a to tak, že pri cvičení na zemi sa inštinktívne snažíte tlačiť krížovú oblasť do podložky (udržať teda počas cvičenia kríže na zemi) a tlačiť do brušnej steny smerom zvnútra von. Nikdy brucho pri cvičení nesťahujte, práve naopak. Dbajte na správne prevedenie a zvyšujte postupne záťaž. Zo začiatku by ste mali cvičiť trikrát do týždňa, neskôr môžete intenzitu zvýšiť.





A čo sixpack?

Viete, čo sa vraví, lepší plech buchiet na bruchu ako v bruchu - tzv. sixpack však dosiahnu len tí najväčší makači. Za dva týždne ani za mesiac ho nevybudujete. Chce to čas. Sixpack je však podmienený aj genetikou a stavbou svalov - niekto má brušné svaly viditeľnejšie a lepšie tvarované, iný na nich zas musí pracovať oveľa viac. U žien je však oveľa dôležitejšie ploché bruško a pekný driek, než vyrysované tehličky na bruchu.



