Regály na knihy v obývačke – trefa do čierneho. Hodí sa sa tento typ nábytku do obývačky?

Sú kovové, drevené, veľké, malé, najrôznejších tvarov a farieb. Slúžia dlhé roky. Znesú naozaj veľa. Regály. Ak ich dobre zladíme s interiérom, môžu byť jeho ozdobou. Dať ich do obývačky, či radšej do detskej, alebo do pracovne?

Súrodenci kniha a regál

Hatátitla a Ilči svištia prériou. Nesú čarodejníkov dobrodružstva z pera Karla Maya, ktorí si podávajú ruky s čarodejníkmi rokfortskej školy. Na čestnom mieste nejednej obývačky alebo detskej izby. Otvoríte knižku a nesmrteľné príbehy ožívajú. A s nimi aj vaša mladosť, detstvo, spomienky na tých, ktorí vám knihy kúpili, alebo zanechali. Nekupujete regál, ale dôstojné miesto na uloženie Michelangelovho Dávida, vytvoreného z písmen. Uložíte si doň aj časti vášho životného príbehu…, dôvod na citlivý a precízny výber tohoto kusa nábytku!

Regály a obývačka

Ako divadlo prežilo nápor kina, kino nápor televízie, ani kniha nekapitulovala pred internetom. Je naďalej našou pevnou kotvou v rozbúrenom digitálnom mori moderného života. Všimli ste si, ako priatelia u vás obzerajú regály a police, aby videli, čo čítate? Jednoznačne – obývačka, ako centrum obydlia, je pre uloženie knižných príbehov tým správnym miestom.

Funkcie a použitie regálu

Regál je samostatným typom nábytku, odlišným od komôd, políc alebo vitrín. Pojme takmer všetko. Nezabudnuteľná dovolenka? Drobný suvenír vám ju z regálu každý deň rád pripomenie. Hrajú sa vaše deti rady v obývačke? Večer zhrniete ich poklady do vkusného boxu, ktorý zasuniete do regálu a je upratané. Máte kuchyňu spojenú s obývačkou a hodilo by sa ich oddeliť? Vhodný regál to vyrieši, navyše uskladní veľa vecí, včítane koní Winetoua a Old Shatterhanda. Usporiadajte knihy farebne alebo podľa veľkosti, pridajte pamiatku z dovolenky, obrázok, rastlinu… a máte skvelú deliacu stenu, ktorú naviac môžete kedykoľvek prerobiť. Nábytkové steny, ani robustné skrine a sekretáry vám takúto možnosť nedajú.

Regál – typy, parametre, ktorý si vybrať, na čo pamätať?

Interiérový dizajn je umením, v ktorom nie každý sa vieme orientovať. Oplatí sa navštíviť stránky osvedčených predajcov a prezrieť si profesionálne aranžácie. Skôr či neskôr zaiste zvoláte „heuréka“ – toto hľadám! Správny regál vám ľahko padne do oka napr. na stránke agatanabytok.sk. Ide o poľský obchod, ktorého história začala už v r. 1952. Patrí medzi vedúce značky u našich susedov, do jeho vyše 30 veľkoplošných nábytkových salónov chodia nakupovať aj tisícky Slovákov. Nedávno rozšíril svoj e-shop aj na slovenský trh, takže vhodný regál si kúpite priamo z pohodlia domova. Tu sú niektoré inšpirácie:

moderný regál – minimalistický dizajn, kovová konštrukcia tmavého odtieňa, jednoduché police. Pasuje k modernému štýlu, k nábytku v bielych farbách;

rustikálny regál – z tmavého dreva, vhodný pre domy vidieckeho a retro štýlu;

industriálny kovový regál – pripomína vybavenie skladu a zapadne do rovnomenného typu interiéru;

regály z paliet alebo debničiek, príp. posuvné (s kolieskami);

regálové zostavy – dajú sa prispôsobovať, zväčšovať, nadrábať;

regály kombinované so skrinkami (nie každú vašu knihu musí návšteva vidieť), s vitrínami, s miestom pre televízor;

rohové regály – ušetria cenné miesto.

Ak váš vysnívaný regál do obývačky zapadne dizajnovo, nezabudnite, aby zapadol aj rozmerovo a mal primeranú nosnosť, radšej väčšiu. Možno v budúcnosti ponesie veci, o ktorých dnes netušíte. Štandardné umiestnenie je naproti sedačky. Menší knižný regál dobre ukáže aj vedľa nej.



V každom prípade regál ukotvite o stenu, príp. o strop, zvlášť, ak je vysoký a naplnený ťažšími vecami. Aby nehrozilo prevrátenie. Váš životný príbeh má uľahčiť a nie skomplikovať.