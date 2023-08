Recept na úžasný maslový tart plný orechov a karamelu!

Keby len to, jeho vôňa zaplní celý dom a po tarte sa len tak zapráši. Vyskúšajte, či to zvládnete - Barborka, ktorá v centre Trnavy prevádzkuje cukráreň a kaviareň ReBarbora, ho vymyslela iba pre vás.

Zdroj: Cagalove Photography

A tu je už sľúbený recept:

Maslový tart s pekanovými orechmi, pistáciami a karamelom

SUROVINY

Cesto na tart: 90 g práškového cukru, 30 g mletých lieskových orechov, 150 g hladkej chlebovej múky, 2 g soli, 120 g chladeného masla, 1 rozšľahané vajce.

Karamel: 50 g medu, 250 g kryštálový cukor, 175 ml šľahačkovej smotany (35 %)

Orechy: 150 g pekanových, 50 g pistáciových

POSTUP

Všetky suroviny na cesto spolu zamiesime. Keď sa spoja a vytvoria vláčne cesto, prestaneme miesiť. Dáme do chladničky minimálne na 2 hodiny. Potom vyvaľkáme medzi dvoma papiermi na pečenie na hrúbku 2 mm. Opatrne odstránime vrchný papier a cestom vystelieme nízku formu na pečenie alebo ráfik. Okraje úhľadne zrežeme a dáme opäť do chladničky cca na 1 hodinu. Pečieme pri teplote 175 °C do zlatohneda. Orechy dáme do rúry na 150 °C na 10 minút. Necháme vychladnúť. Karamel: Zahrejme med s cukrom. Keď sa cukor roztopí, uvaríme na karamel. V inom hrnci uvedieme do varu šľahačkovú smotanu. Do vriaceho karamelu pomaly prilievame horúcu smotanu (chránime si ruky, pretože karamel je horúci a môže prskať). Do tejto zmesi vhodíme orechy, premiešame a nalejeme do upečeného maslového tartu.

Dobrú chuť!