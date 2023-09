Októbrová EVA v predaji: Vtiahne vás do víru mesta a inšpiruje príbehmi ÚSPEŠNÝCH

EVA prináša inšpiráciu v podobe príbehov úspešných ľudí, rád, ako investovať i tipov, ako premeniť svoje hobby na biznis. Vyspovedáme známe ženy ohľadne ich prvej a najnovšej kabelky, zistíme, ako ADHD súvisí s vyšším sklonom k nevere, aj ako v praxi funguje teória, že si nemáme robiť z ničoho ťažkú hlavu. Predstavíme multitalentovanú Dua Lipu i koncept workation. Naučíme vás, kam uložiť peniaze a zamyslíme sa, či naozaj skončíme ako generácia, ktorá nebude vlastniť nehnuteľnosti. A pokračujeme aj s obľúbenou súťažou EVA VÔŇA ROKA!

Dua Lipa je v rebríčku najpočúvanejších interpretov streamovacej služby Spotify na štvrtom mieste. Predbehli ju len Taylor Swift, Bad Bunny a The Weeknd. Speváčka zreje, ustavične sa formuje a svojou tvorbou nemá šancu nudiť. Aj keď, ako tvrdí, postavenie žien v hudobnom priemysle je úplne iné ako postavenie mužov.

Lekcia od úspešných? Nestačí mať iba filipa. My sme sa spýtali tých najpovolanejších, ktorí EVE porozprávali o tom, ako premenili svoje sny na realitu.

Povie o nás niečo aj bez slov a nášmu outfitu dodá poslednú dôležitú bodku. Každá kabelka, ktorú doma vlastníme, v sebe nesie príbeh o tom, ako sme sa k nej dostali a prečo nám práve ONA padla do oka. Opýtali sme sa troch známych Sloveniek, aké sú ich prvé a posledné pamätné kúsky, ktoré im zdobia rameno.

Momentálne sa prebúdzame do rána, kedy naše peniaze majú menšiu hodnotu než včera. Zúri inflácia, máme krízu, a kým opäť vyjde slnko a zaleje finančné trhy, ešte stále môžeme investovať do oblastí, v ktorých sa nám peniaze nestratia. Stačí len vedieť, ako na to.

Ak ešte stále váhate, či si zmraziť, alebo nezmraziť vajíčka, dlho neuvažujte. Tri ženy EVE exkluzívne prerozprávali svoj príbeh a dôvody, prečo tento krok podstúpili a odsunuli rodičovstvo na neurčito.

Život s ADHD môže byť náročnejší, než si na prvý pohľad „zdraví“ jedinci dokážu predstaviť. Nezáleží na tom, či postihuje deti, dospelých, vás alebo vášho partnera. Súkromné peklo sa môže rozhorieť kedykoľvek, a to aj v partnerskej posteli.

Ešte počas štúdia dostal prezývku Šarkan vraj preto, že bol rozlietaný, stale s vetrom v chrbte a obrovskou energiou. Hravosť a bezprostrednosť tohto muža mnohých talentov sa prelína a dopĺňa s hĺbkou a filozofiou, ktorá naozaj pramení z poznania. Z toho, čo si odžil a vyskúšal na vlastnej koži, ale aj z toho, čím sa nechal inšpirovať ľuďmi, ktorým sa otvoril.

Nič nedokáže spoľahlivejšie zamávať s naším sebavedomím ako pohľad na kefu s čerstvo vyčesanými vlasmi. Vypadávanie vlasov trápi ženy všetkých vekových kategórií a dostať sa na koreň problému môže byť poriadna fuška.

Všetko zlé je na niečo dobré. A tak aj kovid so sebou priniesol nový fenomén WORKATION, vďaka ktorému si milióny ľudí na celom svete začali plniť sny o práci mimo zabehnutých koľají.