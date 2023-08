Obyčajná chôdza dokáže zázraky: Koľko krokov denne spraviť, aby sa začali diať zmeny?

Možno si teraz hovoríte, že stačí sem tam zájsť do práce pešo, ale také jednoduché to nie je. Je to určite omnoho lepšie ako nič, ale pravda je taká, že v tomto prípade neplatí pravidlo "čím viac krokov, tým lepšie". Omnoho dôležitejšia, ako počet krokov, je totiž ich kvalita.

Zdroj: Shutterstock

Keď chcete, aby ste počas prechádzky spaľovali, čo to dá, musí sa odohrávať v svižnejšom tempe. Presnejšie by ste počas nej mali mať tep medzi 100 až 120 úderov za minútu. Zaobstarajte si fit hodinky alebo fit náramok a skúšajte, aké tempo potrebujete, aby ste ho dosiahli. Každé telo je iné a na čo jednej stačí trocha zrýchliť, iná potrebuje stúpanie do kopca alebo do schodov.