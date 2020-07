Nič pre slabé povahy: 5 šialených metód, ktorými sa "liečili" choroby kedysi

Farmaceutické firmy prišli s geniálnym nápadom. Zdroj: Pixabay

Detské "relaxačné" sirupy

V devätnástom storočí boli ženy príliš zaneprázdnené tým, ako nasáčkovať obsah hrudníka do korzetu a vyzliekaním a obliekaním pätnástich spodničiek zakaždým, keď išli na záchod, než aby sa zaoberali nejakým uvrešťaným deckom, čo i vlastným. A tak prišli farmaceutické firmy s geniálnym nápadom. Zrelaxujme tie deti trocha, aj vyčerpané mamy si oddýchnu, aj my čo to zarobíme a začali produkovať kadejaké sirupy, či pastilky, ktorých hlavnou zložkou bolo čisté morfium a po štipôčke z marihuany, chloroformu, ópia, či heroínu. Fungovať to fungovalo, len zopár premotivovaným rodičkám sa podarilo predávkovať si vlastné ratolesti, až v dvadsiatych rokoch minulého storočia týchto "priateľov matiek v časoch rastúcich detských zúbkov" konečne zakázali a prenechali iba pravoverným narkomanom.