Nemôžeš mať všetko! Koľkokrát si už počula túto vetu?

Ja tisíckrát.

Je to program, ktorý je do nás veľmi hlboko zakoreňovaný - už od malička. Nie, tú bábiku nemôžeš mať, vezmi si radšej toho mini plyšáka. Nie, na ten tábor nemáme peniaze. Tie sa s tebou kamarátiť nebudú, to je iná liga. Nie, na tú školu sa nedostaneš. Nie, to nie je pre takých, ako sme my.



A tak stojíme pred (zdanlivými) krutými voľbami s pocitom, že niečo dôležité musíme v našom živote obetovať. A každý deň to semiačko spoločnosť hojne zalieva.



Nuž, kariéra alebo rodina? Nemôžeš mať všetko. Chceš peniaze? Oukej, ale musíš sa zodrieť. Žiaden čas pre seba, len makať a makať. Lepšie je byť zdravý ako bohatý. Takže si vyber iba jedno!



Ach, keď budeš mať vysoký plat, muži ťa nebudú chcieť. Takže zabudni na naplnený vzťah, ženy s vysokým postavením sú osamelé staré dievky alebo nešťastné manželky.



Hej, a keď budeš mať deti, tvoj život skončil, pamätaj si, moja!



Hádam nechceš popri nich napĺňať nejaké poslanie?! Čo si ty za matku?



A peniaze krivia charakter - a to chceš? Byť pokrivená?



Nie, nemôžeš mať všetko. Lebo ak by si zistila, že môžeš, už by nebolo také jednoduché tvoj život ovládať! Zavrieť ťa do klietky “nesmieš” a "musíš”, len aby si nevstúpila do svojej skutočnej sily. Aj ty veríš, že si musíš v živote vyberať iba niečo a iné si musíš odoprieť? Že z veľkého štvorlístka zdravie-hojnosť-vzťahy-poslanie môžeš pre seba odtrhnúť iba niečo a niečo iné ti bude vždy chýbať, neustále sa budeš za tým naháňať? Alebo si niečo vyberieš a potom už budeš len ľutovať, že si sa iného vzdala, pričom ťa budú zožierať pochybnosti, či si sa nemala rozhodnúť inak? Ak v toto veríš, potom si v pasci!



Aj ja som tomu kedysi verila, že ak chcem mať krásny vzťah, musím sa vzdať toho, kým som ja, aby som vyhovela. Že nemôžem zarábať viac, ako môj muž, lebo to sa na ženu nepatrí, a ak to tak bude, tak ma isto opustí. Že nemôžem robiť čo ma baví, a pritom zarábať státisíce eur, lebo peniaze sa musia odmakať! Ale to je bullshit. Je to náhubok, ktorý dobrovoľne nosíme. Reťaz na nohe slona, ktorý si nevšimol, že už vyrástol do svojej sily, a môže ju pretrhnúť ako nitku.

Ale rozhodla som sa, že to nebude príbeh môjho života. Že ja MÔŽEM MAŤ VŠETKO. Zdravé telo. Muža, s ktorým mám naplnený, živý a neustále sa prehlbujúci vzťah. Deti, ktoré milujem. Poslanie, ktoré pomáha iným a mňa neskutočne baví. A nežiť od výplaty k výplate, naopak - dovoliť si to, o čom som kedysi iba snívala. MÔŽEM MAŤ VŠETKO. Nestalo sa to za noc. Nebolo to len ružové. Nestalo sa to tým, že som sedela na gauči. Ale mám.

a môžeš aj Ty!

A ak sa v tebe ozval hlas “ale ja” alebo “ale Ty, Kati” - to je presne ona. To je tá pasca. Veriť, že iní sú vyvolení, že majú ľahšiu cestu. Že dostali to, čo ty nie. Majú dary, ktoré ty nemáš. Majú vyzametanú cestičku. Môžu, lebo… To je tá pasca tvojej mysle, do ktorej si spadla. Lebo aj ty môžeš mať všetko.

ALE! má to svoju cenu.

Je potrebné sa začať hrabať vo svojej starej bolesti.

Je potrebné sa pozrieť do zrkadla a skutočne uvidieť, kým si (a to často nie je vôbec pekný obraz).

Je potrebné si uvedomiť, že si to ty, kto je tu tá sviňa, aj keď to hovoríš, napríklad o mužoch.

Je potrebné si priznať, že to nie sú okolnosti, pre ktoré sa ti nedarí, ale je to tvoja neochota zmeniť zabehaný život v komfortnej zóne.

Je potrebné si pripustiť, že to nie sú oni, ktorí ti bránia naplno žiť, že si to len a len ty.



Prijať, že tie sr***y, v ktorých sa nachádzaš, sú tvoja vizitka, lebo si tam ich nechala hniť roky a tvárila si sa, že je to záhradka, na ktorej si raz zasadíš kvetinky.