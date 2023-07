Nebojte sa sólo cestovania! Tri skúsené cestovateľky prezradia, ako na to

Galéria (17)

Solo travel

Vyhľadávanie kľúčových výrazov „solo travel for woman“ alebo „solo cruises“ sa oproti minulému roku zdvojnásobilo, naznačujú štatistiky Google. Najpopulárnejšie destinácie pre sólové cestovanie sú Japonsko, New Orleans v USA, Island, Mexico City a Taliansko. Až 41 percent cestovateľov bez ohľadu na pohlavie tvrdí, že cestujú sami preto, aby sa zoznámili s novými ľuďmi. Len tak pre zaujímavosť, na TikToku má trend sólo cestovania viac než 3,8 miliardy zhliadnutí.

Anna Onderková

novinárka a cestovateľka





O tebe je známe, že cestuješ sama. Kedy si sa vybrala prvý raz úplne sama na cesty?

Sólo cestovanie registrujem už dlhšie a čoraz viac vídam sólových cestovateľov a hlavne cestovateľky, ktoré sa vyberajú samy do cudziny aj na niekoľkomesačné výlety. Prvýkrát som sa sama vybrala zhruba pred piatimi rokmi a bolo to na Bali a Srí Lanku. Myslím si, že práve juhovýchodná Ázia je pre sólové výlety ideálna, ľahko sa tam cestuje a je to tam pomerne bezpečné, ak človek používa zdravý rozum.

Čo ťa sólo cestovanie naučilo?

Zbystrí vám všetky zmysly. Omnoho intenzívnejšie vnímate veci okolo seba, prírodu, jedlo, západy a východy slnka, zážitky. Aspoň ja ich prežívam omnoho silnejšie sama v sebe. Vycibrí to aj vaše organizačné schopnosti. Sama si musíte rezervovať ubytovanie, naplánovať cestu, logisticky napasovať dopravu, vyhľadať výlety, ktoré chcete podniknúť. Stáva sa z vás vrcholový manažér a cestovný agent v jednom. Naučí vás to obozretnosti, naučíte sa ekonomicky uvažovať a šetriť (ak nemáte bezodnú studnicu peňazí), ste nútená neustále komunikovať s ľuďmi, takže si zlepšíte znalosť cudzích jazykov. A v neposlednom rade som si začala omnoho viac vážiť svoj čas, priestor pre seba a vlastný sebarozvoj.

Tu by som sa pristavila. Hovorí sa, že sólo cestovanie ti otvorí oči, lebo máš čas byť sama so sebou.

Áno, niekto si možno povie, že nevýhodou je, ak sa nemáte s kým deliť o svoje zážitky, no na druhej strane mám pocit, že ľudia strácajú schopnosť vydržať sami so sebou, so svojimi myšlienkami. A práve pri sólovom cestovaní si to viete vyskúšať a natrénovať. Mne však dobre padne byť raz za čas sama, venovať sa sebe, svojim záujmom, nemusieť sa nikomu prispôsobovať, ísť na miesta, ktoré mňa zaujímajú, a vyskladať si denný program podľa seba. A keďže sólové cestovanie je také populárne, na cestách vždy stretnete kopu ďalších rovnako naladených ľudí, s ktorými sa poľahky zoznámite, môžete svoje cesty na nejaký čas spojiť, vyraziť na spoločné výlety alebo tráviť čas, keď na to máte chuť. Aj sa odpojiť, ak zatúžite po samote. Takéto cestovanie pre mňa predstavuje obrovskú slobodu. Ako väčšiu nevýhodu vnímam, že náklady na ubytovanie sú pri sólovom cestovaní vyššie. Ak totiž cestujete s niekým, s kým sa delíte napríklad o hotelovú izbu, tá suma sa pekne rozdelí. A keď sa vyskytne nejaký problém, ste na všetko sama, čo si nevybavíte, to nemáte. Nikto to za vás nevyrieši.

Anna Onderková Zdroj: Anna Onderková

Bála si sa niekedy pri cestovaní o svoju bezpečnosť?

Vyslovene nie. Paradoxne sa ma snažil v Kambodži okradnúť motorkár a strhnúť mi tašku z pleca (neúspešne), keď som nebola sama a kráčala vedľa takmer dvojmetrového muža. Keď som sama, asi mám vtedy intenzívnejšie zapnuté všetky radary a dávam si omnoho väčší pozor. Netúlam sa po nociach sama, vyhýbam sa vyľudneným uličkám a radšej som niekde, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Neprovokujem správaním ani oblečením v krajinách, kde sa očakáva skôr zahalená postava, a rešpektujem miestne zvyky. S tou­to „výbavou“ som si napríklad úplne parádne a bez akýchkoľvek problémov užila aj sólové cestovanie po Maroku, pred ktorým má veľa žien rešpekt a kam by sa samy asi nevybrali.

Najlepšia rada, ktorú by si ženám „samocestovateľkám“ dala?

Keď cestujem sólo, snažím sa vždy vyhľadávať ubytovanie s 24-hodinovou recepciou. Pre prípad, že by som potrebovala pomoc alebo sa niečo stalo. Vtedy neriešim žiadne Airbnb a podobne a radšej si zaplatím drahší hotel. Rovnako mám doma na mobile vždy kamarátku, ktorej píšem, keď idem v zahraničí na výlet alebo na párty s niekým cudzím. Do správy jej vždy zhrniem základné informácie o danej osobe, kontakt, kam ideme a čas, kedy najneskôr sa jej opäť ozvem. Aby vedela, že keď sa náhodou do daného termínu neozvem, je namieste ma skontrolovať a prípadne začať panikáriť. Lebo nikdy neviete, čo sa môže z ľudí vykľuť, hoci na prvý pohľad vyzerajú milo. To sú rady v rámci bezpečnosti, no mám ešte jednu: Ženy, užite si to! Buďte opatrné, no nie vystrašené z každého človeka, ktorý sa vám prihovorí, či zo situácie, v ktorej sa ocitnete. Sólové cestovanie je o nových zážitkoch, tak si ich nenechajte ujsť len preto, že sa budete báť vystrčiť päty z hotela či rezortu.