Najhorší deň v týždni? 8 faktov o PONDELKU vás prekvapí!

Priznajme si, že niekedy by sme pondelky najradšej zrušili, zvlášť ak nás čaká naozaj náročný týždeň. No poznáte tieto fun facts o prvom dni týždňa?

Ak nové auto, tak v pondelok

Podľa štúdií je totiž ideálny deň na kúpu nového štvorkolesového tátoša práve pondelok. Dôvod je jednoduchý – predajcovia áut majú cez víkend rušno a na zákazníkov o to menej času. Preto tí, čo chcú investovať do auta, si ho zabezpečujú najčastejšie práve v pondelok, keď sa im môžu predajcovia viac venovať a dokonca aj ponúknuť vyššiu zľavu.



Najviac nákupov

Tak ako pri kúpe auta, aj v prípade online shoppingu platí, že v pondelok sme ochotnejší viac nakupovať.



Menej produktivity

Pondelok je vraj najmenej produktívny deň v týždni, keďže podľa štatistík sú ľudia o 30% menej aktívny v práci, než po iné dni. A dokonca v tento deň sa naplno venujeme náplni práci v čistom čase iba 3 a pol hodiny! A až 50% zamestnancov v pondelok mešká do práce.

V pondelok bojujeme častejšie so stresom. Zdroj: Shutterstock

Bez úsmevu

Štúdia, ktorú vyprodukovala v roku 2011 spoločnosť Marmite, ukázala, že Briti sa v priemere prvý raz naozaj usmejú v rámci pondelka až o 11.16. Iná štúdia zas hovorí o tom, že v pondelok strávime lamentovaním v priemere 34 minút v porovnaní s 22 minútami v iných dňoch týždňa.



V strese

Keď vedci zaznamenávali emócie ľudí každý deň, zistili, že pondelok sa nelíši od utorka, stredy alebo štvrtku. Keď však požiadali ľudí, aby si zapamätali, ktorý deň bol najviac stresujúci, vždy povedali, že pondelok. Je to spôsobené väčším emocionálnym posunom z nedele na pondelok, ako je medzi utorkom a stredou.