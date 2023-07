Najbláznivejšie leto vášho života: Ak sa dáte dokopy s týmito ľuďmi, o zábavu máte postarané!

Baran

Ľudia narodení v znamení Barana žijú naplno a do všetkého skáču rovno po hlave. Baviť sa vedia priam kráľovsky a zakaždým na nich čakajú nové dobrodružstvá. Tráviť svoj voľný čas s nimi je preto stávka na istotu. Barani vedia, kde to žije a kde môžu spoznať nových ľudí. Vždy vás vezmú do spoločnosti, hoc budete aj na chalupe uprostred samoty.

Blíženci

Blíženci neznesú nudu ani stereotyp, ich spoločnosť je zárukou zábavy a nových zážitkov. Pri spoločných chvíľach zažijete veľa nových zážitkov a budete objavovať rôzne miesta aj neznáme končiny. Blíženci dlho nevydržia na jednom mieste, preto radi chodia na turistiku alebo dlhú exotickú dovolenku. Nepohrdnú ani zábavným popoludním pri grilovačke s priateľmi alebo kúpaním sa s dostatkom vodných aktivít a hier.

Leto praje zábave a dobrodružstvám. Zdroj: Pexels

Lev

Ľudia v znamení Leva sú radi stredobodom pozornosti, hýria vtipnosťou a zaujímavými historkami. Všade, kde sa zjavia, ich je plná miestnosť, za každú cenu chcú byť videní aj počutí. Ako kamarát je Lev neprekonateľný. V jeho spoločnosti sa budete od smiechu chytať za brucho. Levy sa neboja ani adrenalínu, preto je celkom pravdepodobné, že s nimi zažijete niečo nečakané a odvážne.