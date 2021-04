Kalisová dostala od dcéry krásny dar: Nebude veriť, že TOTO vyrobilo malé dievčatko!

Galéria (40)

Mirka Kalisová nosí krásny náramok. A pravdepodobne ho nikdy nezloží, lebo predstavuje štýlový doplnok darovaný od srdca! "Viete, ako to je s mama-dcéra vzťahmi... vždy v spojení... vždy mi niečo vyrobí a ja to potom poctivo nosím, keď nie sme spolu. A tým, že ja som za každú srandu, tak už som raz týždeň chodila s náhrdelníkom zo suchých cestovín, ktorý Miuška vyrobila v škôlke... lebo som jej to sľúbila a sľuby sa majú plniť. Našťastie, tentoraz mi vyrobila náramok z LEGA a ešte k tomu je aj celkom pekný..." Napísala Mirka na Instagrame a pridala tieto fotky. (VIAC V GALÉRII)