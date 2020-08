Jednoduché a chutné raňajky podľa Katky Jakeš: Zasýtia vás až do obeda!

Mama malej Izabelky sa snaží dosiahnuť pôvodnú váhu ako pred tehotenstvom, nejde to však jednoducho.

O raňajkách sa hovorí ako o najdôležitejšom jedle dňa a existuje toľko názorov, ako by mali správne raňajky vyzerať, až sme z toho zmätené. Katka Jakeš sa ale podelila s tipom na raňajky, ktoré vyzerajú chutne a zdravo a navyše, Katka tvrdí, že vydrží sýta až do obeda. Ak by ste čakali avokádo či chlieb, ste na omyle! "Aktuálne moje najobľúbenejšie raňajky: ovsená kaša s kokosovým mliekom, chia semiačka, kokosové chipsy, mandle. Najbližšie mi stačí obedovať😌" píše Katka.

Katka Jakeš Zdroj: Instagram/ @katka.jakes

Zdravé raňajky a zdravá strava je Katkinou prioritou, keďže sa snaží svoje telo dostať do takej podoby, aby s ním bola spokojná. Ako sama píše, prvé výsledky sa dostavili až po 5 mesiacoch snaženia a povzbudzuje tak všetky ženy, ktoré sa na cvičenie a chudnutie dali tiež. "Začala som cvičiť počas koronakrízy a prvým a hlavným dôvodom bolo zdravie, nie sexi telo. Veď v podstate to by mi mohlo byť jedno, aj tak nikam moc nechodím, nemám ho kde ukazovať.🤷‍♀️ Môžem s určitosťou povedať, že 70% úspechu je správne a uvedomelé stravovanie (nie diéta👆)a 30 % cvičenie a spevňovanie tela," zdôverila sa Katka a dodáva, že cvičí, keď malá Izabelka spí a skúša všetky možné športy a cvičenia.

Takže dámy, nevzdávajte sa! Výsledky sa dostavia a vy sa budete cítiť skvele!