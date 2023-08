Idete na ultra last minute? Manuál balenia sa vám bude hodiť!

Koniec koncov, potvrdzujú to aj štatistiky. Podľa nich si ženy berú na dovolenku oveľa viac vecí, ako v skutočnosti potrebujú. Hoci by si na dva týždne mali vystačiť s približne päťdesiatimi siedmimi položkami, v batožine ich zväčša nájdete až stopäťdesiat! Tretina cestovateliek sa dokonca pri odbavovaní batožiny nezaobíde bez doplácania za preťažené kufre. Ak aj vy vždy skončíte v dovolenkovom klube „nemám si čo obliecť“, hoci ste si do vysnívanej destinácie dovliekli dvadsaťpäť kíl handier, možno je najvyšší čas prekopať vaše základy balenia sa.



Pravidlo 1

Kombinuj doma

Výskumy hovoria, že na dovolenke si oblečieme len jednu tretinu prineseného oblečenia. A to znamená, že si ten zvyšok nedokážeme správne nakombinovať, lebo sa nám skrátka k ničomu nehodí. Vyhnite sa preto divokým vzorom a farbám, ktoré sa vám nebudú hodiť k zvyšku oblečenia a do kufra si zbaľte najmä neutrálne farby. Kaki, béžová, čierna, biela, tmavomodrá, púdrovoružová, to sú esenciálne odtiene, ktoré vyzerajú skvele vždy a budujú základ parádnych outfitov. Kým si ich však vložíte do kufra, otestujte si ich kombinovateľnosť a vyskladajte si z nich približne 7-10 outfitov – podľa toho, na koľkodňový oddych sa chystáte.



Pravidlo 2

Pre každý prípad

Až 79% žien potvrdzuje, že priveľa vecí si balia na dovolenku „pre každý prípad“. Vy však na základe vlastných skúseností viete, že ten prípad nastane veľmi zriedkavo až nikdy. A hoci si so sebou vezmete pre istotu šesť párov lodičiek, aj tak väčšinu času strávite vo flip-flopoch a v obľúbených šľapkách. Ak sa tešíte, ako svetu ukážete zbierku obtiahnutých minišiat, miesto páru lodičiek na každý večer investujte do béžových, čiernych sexi sandálikov a páru ihličiek v neutrálnych či metalických farbách, ktoré sa hodia k väčšine šiat. Nepraktické veci „pre každý prípad“ však nechajte doma.

Až 79% žien potvrdzuje, že priveľa vecí si balia na dovolenku „pre každý prípad“. Zdroj: shutterstock



Pravidlo 3

Neskladajte

V kufri to vyzerá síce tak úhľadne, ale ak potrebujete extra miesto na ďalšie šaty, šortky a tuniky, naučte sa svoje vecičky do kufra rolovať. Garantujeme, že sa vám toho oveľa viac zmestí!