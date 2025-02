Február bude v porovnaní s januárom pôsobiť optimistickejšie. Už 4. februára sa Jupiter, planéta šťastia a expanzie, sa posunie do znamenia Blížencov, a to prinesie rozšírenie obzorov a ľahšie riešenie problémov. Súčasne sa Venuša presunie do znamenia Barana, a tým posilní naše sebavedomie.

