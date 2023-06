HOROSKOP NA JÚL podľa tarotu: Budete psychicky odolnejšie, ak...

Strelec 23. 11. – 21. 12.

Líška, Kľúč, Jazdec. Dôverujte, ale preverujte. Toto heslo bude v júli platiť tak v pracovnej, ako aj súkromnej oblasti. V zamestnaní môžete zistiť, že nie je každý taký za vaším chrbtom ako sa tvári do očí. V osobnom živote sa téma objaví výraznejšie, ak máte deti. Môžu vás sklamať svojím prístupom a budete si klásť otázku, kde ste urobili chybu. Paradoxne, s partnerom vás tieto udalosti môžu posilniť a budete sa konečne rozprávať do hĺbky.



Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Srdce, Pán, Cesta. Tento mesiac môžete zažiť s partnerom odlúčenie, ktoré môže mať tie najrôznejšie formy. Jednak fyzickú, ale aj intímnu alebo psychickú. Ak nejde o odcestovanie vašej polovičky, ide o problém, ktorý má hlbšie korene. Mali by ste prísť na to, čo bol jeho spúšťač. Dovtedy takmer nič nevyriešite rozhovormi, pretože ste sa pred sebou vzájomne uzatvorili. V kontexte súkromia pôjde v júli práca bokom. Síce urobíte všetko, čo sa od vás očakáva, ale duchom budete celkom inde.