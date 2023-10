Foto: F&F #Lifestyle F&F prichádza s kapsulovou kolekciou The F&F Edit od britskej modelky a ikony Abbey Clancy

Túto jeseň prichádza značka F&F s kolekciou „must-have“ kúskov, ktoré pripravia váš šatník do každého jesenného počasia. Kapsulová kolekcia The F&F Edit, od britskej modelky a módnej ikony Abbey Clancy, prináša kľúčové kúsky na túto sezónu, ktoré sú nadčasové, ľahko kombinovateľné a zároveň chic. Vďaka kúskom v zemitých a neutrálnych farbách bude pre vás vrstvenie a vytváranie trendy outfitov hračka. The F&F Edit je cenovo dostupná a všestranná kapsula, ktorá vás dokonale pripraví do chladnejších dní. Novú jesennú kolekciu značky F&F nájdete vo vybraných obchodných domoch Tesco od 1.10.2023.