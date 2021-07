EXKLUZÍVNE Čo museli vydržať hviezdy filmu Známi neznámi? Pikošky z maskérne! (GALÉRIA)

Galéria (32)

O čo ide: medzi filmovými priateľmi sa v jeden večer zrodil zdanlivo nevinný nápad. Vyložiť mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...?

Inými slovami, film Známi neznámi nastavuje spoločnosti zrkadlo. „Je to filmový príbeh, ktorý pozeráte a hovoríte au! Viete sa vcítiť do väčšiny postáv príbehu, lebo sa to stalo aj vám. A keď nie, tak sa vám to skôr či neskôr stane,“ hovorí producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.

Jedna jediná noc

Celý príbeh sa odohráva počas jednej jedinej noci, čo vyslalo do maskérne jasný signál: vytvoriť každý natáčací deň vizáž podľa predlohy tak, aby každý ťah štetcom, či vlas na hlavách hercov, pôsobil presne tak isto, ako v predošlý deň filmovania. Nastavené podmienky tak nedali zabrať iba maskérom, ale aj samotným hercom. Herečka Petra Polnišová sa dokonca v prestávkach musela vzdať cigarety, aby sa jej vlasy pod vplyvom vlhkého počasia nezvlnili. :-)

Masky mal pod palcom renomovaný maskér (i veľkých hollywoodskych produkcií) Martin Jankovič so svojim tímom. VIAC V GALÉRII. Zdroj: KATARINA HARSANYOVA

Slovenská premiéra je naplánovaná na 5. augusta 2021

Filmové postavy stvárňujú špičkoví slovenskí a českí herci. Nechýba Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Klára Issová, Martin Hofmann, Sväťo Malachovský, Tomáš Měcháček či Anna Kadeřávková.

Slovenskú adaptáciu scenára pripravili Petr Jarchovský – český scenárista filmov Pelíšky, Želary, Občiansky preukaz, Učiteľka a režisérka filmu Zuzana Marianková. Producentsky ho zastrešuje Wanda Adamík Hrycová, koproducentmi sú Petra Polnišová a Juraj Brocko. Zdroj: ZNÁMI NEZNÁMI

Adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) režiséra Paola Genovesa má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Film získal niekoľko prestížnych filmových ocenení, ako Najlepší scenár pre medzinárodný hraný film na filmovom festivale Tribeca 2016 či David di Donatello Awards za Najlepší film a Najlepší scenár.