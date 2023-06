EVA CHARITY BAZAAR: Najromantickejšie výlety pre dvoch blízko Bratislavy

Len si to tak predstavte, krásne historické priestory, skvelé jedlo, pohoda a niekto špeciálny po vašom boku. O všetko postarané, a jediné, čo musíte je užívať si to. Vyberte sa do Viedne do nádherného Hotelu Bristol a doprajte si noc s dychberúcim výhľadom , alebo stavte na gurmánsky brunch a luxusný wellness v centre Budapešti . Tá je predsa známa svojimi termálnymi kúpeľmi a wellness hotela The Ritz-Carlton čerpá z týchto tradícií. Pochuťte si na skvelých šalátoch a morských plodoch, doplňte ich zákuskami a bublinkami a deň zakončite v bazéne, saune či jacuzzi.

Alebo si užite pohodlie a skvelé služby, ktoré pred vami obľubovali umelci, hviezdy svetového rangu i panovníci. Historický hotel Bristol nám do EVA CHARITY BAZAARu daroval noc pre 2 a okrem 5-hviezdičkového komfortu ponúka jednu z najlepších reštaurácií vo Viedni, slávne kokteily v najstaršom Americkom bare, i spojenie s umeleckým remeslom či operou.