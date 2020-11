Domov, ktorý dýcha módou: Pozrite sa, v akom byte býva návrhárka Vanda Janda (FOTO)

Galéria (21)

Málokto dokáže byť elegantný aj extravagantný zároveň. Pestovať si štýl, ktorý má v sebe nádych atmosféry zlatého veku Hollywoodu, a zároveň nosiť tie najhorúcejšie módne trendy súčastnosti. Asi tak by sa dala opísať módna návrhárka Vanda Janda, ktorá v posledných rokoch zažiarila na slovenskej a českej módnej scéne vďaka svojim návrhom aj vďaka výraznej osobnosti. Keď som zhruba pred dvomi rokmi robila s Vandou rozhovor, prezradila, že lodičky si obúva aj vtedy, keď vynáša smeti. Počas skladania špeciálneho módneho čísla sme pri výbere osobnosti do sekcie bývanie intuitívne siahli po najväčšej milovníčke módy, akú poznáme.

„Mám pocit, že bývam v šatníku. Pri mojom povolaní je to zrejme prirodzené. Snažím sa aspoň v spálni a salóniku nemať žiadne oblečenie. Kým som bývala v menšom byte, zobudila som sa a môj prvý pohľad smeroval na preplnené vešiaky s vecami z mojich kolekcií a, samozrejme, aj tie, ktoré sama nosím. V tom období som mala tendenciu oblečenie takmer nenávidieť, pretože ma v podstate vytláčalo z môjho priestoru.“ smeje sa Vanda,

„Momentálne mám byt rozdelený na pracovnú a osobnú časť. Pri štvorcových metroch, ktoré mám, sa do obytnej časti počas práce vôbec nedostanem. Mám tak pocit, že moje súkromie a práca sú oddelené, ale zároveň som stále schopná prijímať klientky a pracovať. Z postele do ateliéru to mám len cez dvoje dverí a nie cez dve mestské štvrte. Pri svojom vorkoholizme si myslím, že to je ideálny kompromis.“

Domov, ktorý dýcha módou. Zdroj: Anastassiya Vorobyeva

Nepraktická žena v domácnosti

Keď sa Vanda Janda rozhodla zariadiť si byt spojený s pracovným ateliérom, oslovila bytovú dizajnérku Veroniku Šímovú. „Neviem si predstaviť, ako sa Vanda zmestila do predchádzajúceho bytu so všetkým, čo potrebuje na prácu, a s jej rozsiahlym šatníkom. Jej súčasný byt sme tvorili tak, aby jej poskytol dosť priestoru na prácu, zároveň sme vytvorili salónik, kde sa budú cítiť dobre návštevy a jej klientky,“ opisuje postup tvorby návrhov Veronika, ktorá si spoluprácu s talentovanou a kreatívnou návrhárkou užívala. Vanda nepochybne patrí k špecifickým klientom, ktorí majú presne definované predstavy o tom, ako by ich interiér mal vyzerať.

„Pri prvom stretnutí s Veronikou som mala odlišnú predstavu v porovnaní s tým, čo sme uskutočnili v praxi. V myšlienkach a vo svojom ideálnom vnímaní sveta som absolútne nepraktická. Realita mi však ukázala, že okrem kozubov a sklených políc budem v byte potrebovať napríklad aj skrinku, ktorá ukryje šijacie potreby. Časom som z množstva svojich extravagantných nápadov upustila, pretože čím viac času som v byte trávila, tým lepšie som chápala, čo je nutné napriek tomu, že to možno nie je až také krásne.

Práčku však nemám doteraz, žiadna sa mi nepáči. O všetkom mám až príliš jasnú predstavu, takže spolupracovať s niekým na vzhľade svojho bytu, bola pre mňa novinka a mala som drobné obavy. Veronika je profesionál a veľmi empatický človek, navyše s podobným vkusom. Delí nás iba jej zmysel pre praktickosť, ktorý mi nesmierne pomohol, pretože v ateliéri, kde sa šije, je to nutnosť,“ pokračuje Vanda. (Článok pokračuje na ďalšej strane)