Šamanizmus – možno ste už počuli o šamanoch, ayahuasce alebo rituáloch na očistu duše. Ale čo to vlastne je? Nie je to len exotická tradícia z džungle alebo starodávny kult. Šamanizmus je spôsob, ako sa spojiť so sebou, s prírodou a energiami, ktoré nás obklopujú.