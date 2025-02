redakcia EVA Redakcia EVA

Orientálny luxus je niečo, čo si poslednou dobou chce dopriať takmer každý druhý dovolenkový nadšenec. Máme pre vás malý tip, vyberte sa do Ománu. Na severe vás privíta čarovný Muscat so svojou históriou, na juhu v prístavnom meste Salálah si užijete široké pláže a more v neopakovateľnej farbe.