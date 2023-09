Červená repa, citrusy, čierne uhlie: Nezvyčajné prísady zmenia obyčajnú kávu na trendy nápoj

Kým niektorí polemizujú, či do kávy patrí cukor alebo mlieko, odvážlivci neváhajú a kombinujú ju s citrónom, sirupmi, inými nápojmi či dokonca s uhlím. „Je fascinujúce, ako káva ľudí baví už stovky rokov a koľko nových trendov jej prípravy sa objaví každý rok,“ hovorí baristka Monika Matúšová z pražiarne Zlaté Zrnko. „Osobne ma veľmi teší, že sa tento nápoj stále vyvíja. Základom každej trendy novinky však musí byť kvalitná káva. Potom sa s ňou dá experimentovať.“

Bulletproof káva na začiatok dňa

Ide o inovatívnu kávu s tukom – s maslom, s kokosovým olejom alebo s oboma naraz. Jej vyznávači pripúšťajú, že to nie je šálka kávy pre každého, pretože má veľmi špecifickú chuť. Ale prisahajú, že jej benefity stoja za to. Tuky vo forme masla a kokosového oleja – obe ideálne v bio kvalite, skombinované s vysoko kvalitnou a správne upraženou zrnkovou kávou, sú rýchlou vzpruhou pre organizmus a to bez toho, aby spôsobili akýkoľvek výkyv glukózy v krvi alebo ťažkosti s trávením.

Bulletproof káva Zdroj: istockphoto.com

Každý vyznávač Buletproof kávy má svoj vlastný odskúšaný recept. Základom je čerstvo pomletá kvalitná zrnková káva. Zaleje sa vo french presse zovretou vodou vychladnutou na 95 stupňov. Potom, ako sa káva vylúhuje, preleje sa do mixéra. Treba pridať kravské maslo alebo ghee, olej a mixovať, kým sa na vrchu nápoja neurobí pena. Potom sa káva naleje do šálky a skvelý deň plný energie sa môže začať!