Carolina si otvorila kaderníctvo v Bratislave: Jej premeny vám vyrazia dych!

Niekedy sa zdá, akoby si naše kučery žili vlastným životom. V jeden deň sú vlny krásne definované a hebké a ďalšie ráno sa zobudíte s dredmi a koncami suchými ako slama. Máme problém ich rozčesať, uzemniť, vyživiť. Ale ak svojim vlasom doprajete to, čo naozaj potrebujú, odmenia sa vám svojou nevídanou krásou, objemom a bohatosťou. My sme sa na kučery spýtali špecialistky na vlnité vlasy Caroliny Cardoso, ktorá o nich vie úplne všetko. „V prvom rade treba pochopiť, že kučeravý vlas je iný ako rovný. Celé roky sa k nerovným vlasom pristupovalo ako k rovným, pretože ani ich majiteľky/majitelia a ani kaderníčky/kaderníci nevedeli, ako si s nimi poradiť. Vlnité a kučeravé vlasy sú prirodzene suchšie ako rovné vlasy, preto je veľmi dôležité dodať im poriadnu dávku výživy a kľúčovú úlohu pri takýchto vlasoch hrá styling, od ktorého závisí, ako budú vo výsledku vlasy vyzerať,“ vysvetľuje Carolina, ktorá si v Bratislave otvorila špecializovaný kadernícky salón pre vlnité, kučeravé a afro vlasy Curly Lab. Sama pritom nie je kaderníčka, v zahraničí vyštudovala medzinárodný obchod a marketing, no chcela vyskúšať šťastie na Slovenku, a tak si najskôr našla stáž v prestížnom bratislavskom hoteli na oddelení marketingu.

Carolina Cardoso Zdroj: Carolina Cardoso

Nápad zo svadobnej cesty

„Zo stáže sa vykľula aj platená práca. Marketing som v hoteli vymenila za eventy, no tam som veľmi rýchlo prišla na to, že to nie je pre mňa. Tak som si začala hľadať novú prácu a našla ju na obchodno-marketingovom oddelení v IT agentúre, ktorá sa zameriavala najmä na vývoj webov, najmä v oblasti e-commerce. Tam som sa postupne prepracovala na manažérsku pozíciu a počas rokov v tejto firme mi rukami mi prešlo enormné množstvo e-shopov. Počas pandémie som si prestala žehliť vlasy, nakoľko som robila z domu a bola som touto činnosťou otrávená, keďže som si ich sústavne narovnávala dlhé roky. Začala som sa pohrávať s myšlienkou, že by som začala nosiť svoje vlasy prirodzené, teda na kučeravo a tak som si o tom všetkom začala študovať,“ vysvetľuje Carolina, ktorá si svoje prvé produkty na vlasy objednávala zo zahraničia.

„Otvorila som si teda vlastný e-shop. Lenže s počtom pribúdajúcich zákazníčok na e-shope začali chodiť od nich častejšie dopyty, kam sa majú ísť dať ostrihať a ja som ich nemala kam poslať. Počas svadobnej cesty som navštívila v zahraničí salón špecializovaný na kučeravé vlasy, kde som zažila úplne inú starostlivosť a prístup, než na aký som bola dovtedy zvyknutá a vtedy som si povedala, že tento zážitok musím priniesť aj na Slovensko. Hneď po návrate som to začala riešiť, avšak z viacerých okolností som tento projekt pozastavila a odložila ho do šuflíka. No nedalo mi to a po roku som túto myšlienku opäť obnovila a začala podnikať kroky, aby sa tento sen stal skutočnosťou. Ďalších 10 mesiacov trvalo, kým sa brány kaderníctva otvorili. Chcela som, aby to bolo miesto, kde sa bude človek cítiť príjemne aj po vizuálnej stránke a to zabralo viac času, ako som si pôvodne myslela.“ Napokon sa Caroline sen o špecializovanom salóne splnil.