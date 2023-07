Pokiaľ chcete znížiť pravdepodobnosť stretnutia s obávaným predátorom, mali by ste sa vyhnúť miestam, kde rieky ústia do mora, a to najmä po dažďoch. Rovnako by ste sa v rizikových destináciách nemali príliš vzďaľovať od brehu a vyhnúť by ste sa mali aj kalným vodám. Najnevhodnejšie miesta na kúpanie sú tie, kde sa vo veľkom množstve vyskytuje obľúbená potrava predátora.