zadali by ste to nejakej špecializovanej agentúre

dáte najavo, že vás to mrzí, ale zbytočne to nerozmazávate

netrúfnete si vôbec nič povedať, i keď na to myslíte až do konca oslavy

to by sa vám nestalo

Foto: Paramount Pictures A Vaše spoločenské akcie? To je ukážka neuveriteľnej precíznej organizácie. Vyžívate sa v organizovaní a ostatní to vedia, takže vám podobné záležitosti s gustom prenechávajú. Pokiaľ dostanete príležitosť a dostatok času, vymyslíte úžasné menu, vytvoríte dokonalý zoznam hostí, zvolíte vhodnú hudbu a skvelý program večera. Až potiaľto by bolo všetko v poriadku. Lenže vy sama najlepšie viete, že nenecháte nikoho, aby do vašich plánov akokoľvek zasahoval, alebo vám nedajbože chcel pomôcť. Veľmi si zakladáte na tom, že všetko zvládnete sama a nedokážete nikoho požiadať o pomocnú ruku, ani keby ste sa nachádzali minútu pred klinickou smrťou. Výsledkom toho je, vaše oslavy sú skutočne vzorom dokonalosti, naplánované tak, že všetko do seba zapadá s presnosťou milimetra, ale vy v nich figurujete len v úlohe akejsi uštvanej vyslankyne cateringovej agentúry. Skúste niekedy obetovať trochu zo spoločenskej dokonalosti tomu, aby ste sa na večierkoch pre zmenu bavila i vy.

Foto: Paramount Pictures B Začiatok leta? Dážď? Nedeľa? Narodeniny? Všetko je dobrým dôvodom pre zvolanie bandy priateľov a usporiadaniu akcie. Je vám úplne jedno kde a s kým. Pre vás je najdôležitejšie, že ste v spoločnosti svojich priateľov a všetko ostatné má pre vás podružný význam. Má sa oná akcia uskutočniť u vás? Žiadny problém! Váš byt je pre každého k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne. Lenže vaša úloha, ako hostiteľky, tu tiež končí tým, že hosťom odomknete dvere a vyzvete ich, nech sú u vás ako doma. Ste schopná a ochotná obvolať všetkých telefónom a maximálne kúpiť víno. Odmietate však pripravovať akékoľvek zložitejšie občerstvenie, alebo trápiť sa tým, či ste pozvala dobrú partu ľudí. Nad takýmito záležitosťami ste úplne povznesená, pretože najdôležitejšie pre vás je zábava. Skúste sa však zamyslieť nad tým, či vaše bohémske založenie nemôže byť niekedy považované skôr za prejav neslušnosti. Bezprostrednosť je určite výborná vec, ale aspoň pri formálnejších príležitostiach by ste mohla svojim hosťom preukázať úctu a naservírovať na stôl viac než len chipsy.

Foto: Paramount Pictures C Až sa nejaký umelec rozhodne stvárniť dokonalú hostiteľku, vy by ste mu s kľudom mohla sedieť modelom. Organizovanie spoločenských akcií vám nerobí vôbec žiadne problémy, čo však neznamená, že by ste bola ochotná obetovať pre potešenie ostatných svoju vlastnú zábavu. Viete úplne presne, kde leží ona hranica, za ktorou už ostatným robíte len servírku a kuchárku. Netrváte na tom, aby všetky detaily vašich akcií boli dokonalé, pretože malé nedostatky bohato vyvážia celkový dojem. Hýrite originálnymi nápadmi a vaše oslavy majú vždy vtipnú pointu. Kľudne svoju narodeninovú oslavu pojmite ako maškarný ples. Nerozpakujete sa oznámiť, že vaša svadba prebehne v štýle šesťdesiatych rokov a vaša odvaha k experimentovaniu je vždy po zásluhe odmenená. Vaše akcie sú vyhlásené medzi všetkými priateľmi a všetci sa na nich kráľovsky bavia. Je to preto, že vy sama k nim pristupujete veľmi uvoľnene a predpokladáte, že pokiaľ sa budete baviť vy sama, budú sa baviť i ostatný. A máte úplnú pravdu. Pokiaľ si svoj postoj udržíte, nie je najmenší dôvod, prečo by sa na vašich geniálnych hostiteľských schopnostiach niečo malo meniť.