Mal by vidieť, čo treba v domácnosti urobiť a spraviť to sám od seba, bez prosenia a nabádania.

Mal by vidieť, čo treba v domácnosti urobiť a spraviť to sám od seba, bez prosenia a nabádania.

Mal by vedieť odložiť telefón a zaujímať sa o to, aký som mala deň.

Mal by vedieť odložiť telefón a zaujímať sa o to, aký som mala deň.

Foto: Shutterstock Slová uznania Neexistuje pre vás silnejší prejav lásky ako slovný kompliment alebo nežné slová podpory a povzbudenia. Nikdy vás neomrzí počúvať vetu: Ľúbim ťa. Aby ste sa cítili vo vzťahu spokojne, isto a bezpečne, potrebujete od partnera počuť, ako si vás váži za to, kto ste, aká ste a čo všetko robíte. Nepotrebujete to počuť len raz, ale ideálne pravidelne a aj pred inými ľuďmi. Vtedy doslova žiarite. Potrpíte si na slová povzbudenia a podpory a viac ako iných vás zraňuje neférová kritika. Ak tento výsledok, naopak, platí pre vášho partnera, dávkujte mu každý deň nejaký milý kompliment napríklad aj za to, čo by nečakal. Uvidíte ako bude zrazu žiariť.

Foto: Shutterstock Spoločne strávený čas Nadovšetko si vážite spoločne strávené chvíle, ale nejde o to len byť v jednej miestnosti. Potrebujete pozornosť, ktorú venuje len a len vám, aj keď to má byť iba 20 minút denne. Nemusíte si celý čas hľadieť uprene do očí, ale chcete, aby sa v tomto intervale sústredil iba na vás a vykašľal sa na telefón, či vypol telku v pozadí. Potrebujete byť vypočutá a chcete mať istotu, že vás naozaj vníma a rozumie vám. Pod spoločne stráveným časom si predstavujete aj spoločné aktivity a vytváranie spomienok. Oceníte, keď partner urobí kvôli vám niečo, čo bežne nerobí. Napríklad sa nechá nahovoriť na nejaký nový šport či adrenalínový zážitok. Ak si na spoločne strávenom čase potrpí váš partner, požiadajte ho, aby napísal na papier 5 aktivít, ktoré by chcel s vami podniknúť. Na každý mesiac si potom naplánujte jednu a uvidíte, ako bude žiariť šťastím.

Foto: Shutterstock Dostávanie darov Veríte na viditeľné symboly lásky. Znamenajú pre vás, že partner na vás myslel a premýšľal, čo by vám spravilo radosť. To predpokladá, že vás naozaj pozná aj dobre počúva. Darčeky, ktoré túžite dostávať, nemusia byť vôbec drahé. Potešíte sa každej drobnosti, ktorá je darovaná s láskou a bez ohľadu na príležitosť. Láska je pre vás o dávaní. Ak je toto prípad vášho partnera, zapisujte si, čo by ho mohlo potešiť vždy, keď sa náhodou o niečom zmieni. A nezabudnite, najcennejším darom je vaša prítomnosť, najmä, keď prežíva ťažšie obdobie a vy mu podáte pomocnú ruku.

Foto: Shutterstock Pomoc Láska je pre vás o rovnomernom rozdelení povinností a viac ako kvety či dary by vás potešilo, keby partner namiesto vás povysával, umyl riad alebo vám podal pomocnú ruku pri tej miliarde úloh, ktoré máte na pleciach. Každá pomoc z jeho strany je pre vás signálom, že mu na vás záleží. Potrebujete cítiť podporu, to je pre vás základ milujúceho manželstva. Ak sa tento jazyk lásky týka vášho partnera, povedzte mu, aby napísal 10 vecí, s ktorými by ste mu vedeli pomôcť v priebehu mesiaca. Nech ich očísluje od 1 do 10 podľa priority a vy sa pustite do toho. Nakoniec budete šťastná aj vy aj on. Lebo tímová práca má svoje čaro a ostane vám aj viac času na seba, keď toho druhého odbremeníte.