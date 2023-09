Foto: Getty Images Rachel Green

Ste ako Rachel Green, ktorá sa vymanila z pomoci rodičov a postavila sa na vlastné nohy. Hoci začínala od nuly, skvele sa vypracovala a robí to, čo ju baví. Je tak trochu bláznivá, no zároveň túži byť milovaná a mať určitú istotu. Nie každé jej rozhodnutie je správne, no napokon skončí vždy tak, že je spokojná.