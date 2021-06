Telo bohyne aj po 3 deťoch: Takto sa Blake Lively podarilo schudnúť 28 kíl v rekordnom čase

Galéria (15)

Môže sa zdať, že Blake Lively vyhrala genetický jackpot: dlhé, husté vlasy, pevná pokožka, žiarivý úsmev a telo snov. Aj keď genetika hrá hlavnú úlohu čo sa týka pleti a vlasov, všetci už vieme, že pekné telo nespadá z neba, ale vyžaduje disciplínu a tvrdú prácu.

Blake Lively so svojím osobným trénerom Zdroj: Instagram/ @blakelively

Po tehotenstve schudla 33-ročná herečka kvôli úlohe v „The Shallows“ za 14 mesiacov takmer 28 kíl. Aby to dokázala, trénovala päť až šesťkrát týždenne so svojím osobným trénerom Donom Saladinom a dávala si záležať na vyváženej a zdravej strave. Aby si svoju váhu udržala aj po tom, čo prestala tak intenzívne cvičiť, dodržiava týchto päť jednoduchých tipov, ktoré môžeme ľahko integrovať do nášho každodenného života.