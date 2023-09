Starostlivosť o pleť po lete: Doprajte jej vitamín C, kolagén a kyselinu hyalurónovú!

Doprajte si kolagén

Blahodarné slnečné žiarenie, vďaka ktorému sme si dopriali aj dávku dôležitého vitamínu D, pripravilo pleť o slušnú dávku kolagénu. „Je to bielkovina, ktorá predstavuje základnú stavebnú hmotu pre naše podporné tkanivá. Slnečné lúče spolu s ďalšími vplyvmi prostredia a starnutím sa podieľajú na jej poškodzovaní až rozklade. Riešením môže byť zvýšená konzumácia potravín s esenciálnymi mastnými kyselinami a perorálne užívanie vysokokoncentrovaného morského kolagénu, ideálne v hydrolyzovanej tekutej forme,“ radí MUDr. Svetlana Šefčíková, odborná konzultantka pre Pharma MKL.

Vitamín C rozjasní pleť. Zdroj: Shutterstock

Dôležitý vitamín C

Čoraz viac klinických štúdií dokazuje význam perorálneho užívania hydroizolovaného kolagénu. Sú to molekuly malej veľkosti, ktoré sa cez tráviaci trakt dostávajú ďalej do celého organizmu a zabezpečujú kolagén na všetkých miestach, kde chýba. Vedci prišli aj na to, že vstrebávanie kolagénu podporuje vitamín C, takže sa odporúča užívať spolu s ním. Aj s podporou vitamínu C nejaký čas trvá, kým sa účinky užívania kyseliny hyalurónovej prejavia. Určite teda nezaškodí začať si ju dopriavať už koncom leta, aby bola pleť dobre hydratovaná v priebehu jesene a zimy.