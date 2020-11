Roberts, Aniston, Moss otvorene: Kašlite na plastiku, vieme, ako zakonzervovať mladosť!

Hollywood ponúka nespočetne veľa nasledovaniahodných príkladov zrelej krásy. My sme pre vás vybrali ikony, ktorých rady stoja za to.

Herečka pri každej príležitosti ukazuje na obdiv svoj mladistvý dekolt. Zdroj: Profimedia

Sharon Stone – Milujte svoj vek

Už po niekoľký raz zopakujeme starú známu vetu, že prvým krokom je mať rada samu seba. V každom veku! „Nehanbím sa za svoj vek. Užívam si ho. Nebudem tvrdiť, že mám 35, keď mám viac. Jednoducho sa rešpektujem taká, aká som,“ s nadšením o sebe vyhlasuje Sharon. Dokonca o sebe vraví, že sa sama sebe v zrelšom veku páči viac, ako keď mala dvadsať. Tvrdo odmieta aj všetky plastické operácie a zastáva názor, že starnutie je prirodzené. „Samozrejme, že sa o seba starám a študujem všetky možné spôsoby, ako vyzerať dlho čo najlepšie. Keby mi niekto povedal, že kráse prospieva spávať dole hlavou ako netopier, pravdepodobne by som to robila. Na plastickú operáciu by som však nešla, zdá sa mi to neprirodzené,“ zdôrazňuje.