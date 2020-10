Nekonečný boj Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej: Kde nenadelila genetika, pomôže si inak

Veronika sa netají tým, že v istej oblasti do vienka nedostala to najlepšie.

Určite poznáte triky ako príčesky, parchone, nadpájanie vlasov a najmä dobrý kaderník, ktorý dokáže zázraky. Nie každá však má čas a peniaze na takéto záležitosti a preto sa snažíme nájsť spôsoby, ktoré sú pohodlnejšie a hlavne cenovo dostupnejšie. Keď sa navyše objaví známa tvár, ktorá prizná problémy s vlasmi a poskytne aj riešenie, nie je o čom premýšľať!

"Snažím sa Sáre odovzdať to najlepšie. Dlhé, husté, lesklé, silné vlasy to ale nebudú. Genetika ku mne v tejto sfére nebola úplne štedrá. A to pritom má môj dedko v osemdesiatke husté, havranie háro bez šedín. Mne ostáva len snažiť sa robiť to najlepšie s tým málom, čo mám," začala Veronika svoj príspevok a mnohé ženy sa v ňom pravdepodobne našli. Dlhé a najmä husté vlasy sú snom každej z nás asi aj preto, že takmer každá žena na obrazovke či titulke časopisov ich také má!