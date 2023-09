Máte akné na chrbte či na dekolte? Možno robíte túto chybu aj vy

Na otázku, prečo vlastne akné pretrváva do dospelosti, vám presnú odpoveď nedá nikto, no máme tu aspoň štatistiky: postihuje 40 % mužov a až 54 percent žien. Tretina dospelých, ktorí bojujú s problematickou pleťou, sa stretáva s akné aj na iných častiach tela, najčastejšie na chrbte a v dekolte.

Galéria (8)

Hoci akné čiastočne súvisí s genetickou predispozíciou, veľký vplyv na vznik vyrážok má aj životospráva, starostlivosť o pleť či dokonca voľba materiálov, ktoré nosíte. A hoci všetky túžime po okamžitých, instantných riešeniach, pravdou je, že liečba akné začína pri jeho vzniku. Aj štúdia uverejnená v Journal of the American Academy of Dermatology upozorňuje na to, že liečba akné je nevyhnutná najmä z dôvodu, že dlhodobo pretrvávajúce akné vedie k tvorbe jaziev, ktoré sa veľmi problematicky odstraňujú. Dospelé akné si však vyžaduje odlišnú liečbu od toho pubertálneho. Preto je také dôležité odhaliť príčinu problematickej pleti – akné môžu mať na svedomí hormóny aj stres, ale aj to, či nenosíte príliš tesné oblečenie, alebo hoci aj nevhodnú obliečku na vankúš.

Na čistenie pokožky sú vhodné pílingy aj sonické kefky, ktoré rozprúdia krv, zbavia vás odumretých buniek a rozjasnia pleť. Niekedy však dokážu presný opak a pokožku zbytočne podráždia. Píling by preto nemal byť každodennou záležitosťou, zvlášť vtedy, ak bojujete so zapálenými vyrážkami či rankami na pokožke. Vhodnejšie sú prípravky, ktoré regulujú tvorbu kožného mazu s obsahom kyseliny salicylovej alebo benzoylperoxidom (ten vám však musí predpísať dermatológ).

Pozor však na prílišné vysúšanie pokožky, ktoré môže mať negatívny dopad na jej celkový stav a v konečnom dôsledku môže akné ešte zhoršiť. Aj problematická pokožka totiž potrebuje hydratáciu.